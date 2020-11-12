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MacBook Air на M1 превосходит MacBook Pro 16 на Core i9 в тестах

12.11.2020 19:24

Последние предложения ноутбуков Apple, MacBook Pro и MacBook Air, поставляются с мощным процессором, получившим название M1, чей инновационный дизайн и производительность могут стать огромным благом для Apple и сделать ноутбук на M1 революционным.

Apple представила новые MacBook Air и MacBook 13 Pro на чипсете Apple M1

В новом списке на Geekbench 5 MacBook Air с процессором M1 указаны впечатляющие цифры. Машина легко справляется с очисткой, 16-дюймовым MacBook Pro Core i9-9880H как в одно-, так и в многоядерных тестах на милю. Кроме того, в устройстве используется 10-ваттный процессор с пассивным охлаждением, который все еще превосходит самый мощный ноутбук в репертуаре Apple с точки зрения производительности.

MacBook Air на M1 превосходит MacBook Pro 16 на Core i9 в тестах

Новый список в базе данных Geekbench 5 также показывает, что MacBook Air с процессором M1 абсолютно превосходит 16-дюймовый MacBook Pro с Core i9 как в одно-, так и в многоядерных тестах производительности.

Это новое предложение Apple работает под управлением macOS 11.0.1 и использует процессор Apple Silicon. Элегантный ноутбук показал впечатляющие 1687 и 7433 балла в одно- и многоядерных тестах соответственно.

Для сравнения, топовый 16-дюймовый MacBook Pro с Core i9-9880H показал плохие результаты в одно- и многоядерных тестах Geekbench 5 по сравнению с MacBook M1 (на 35% и 15% соответственно). Средние оценки для 16-дюймового MacBook Pro с Core i9 составляют 1100 для одноядерных процессоров и от 6000 до 6500 для многоядерных.

Это довольно большой разрыв в производительности, особенно с учетом того, что этот недавно выпущенный ноутбук очень похож на базовую модель с 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, у MacBook с процессором M1 отсутствует вентилятор, что дает намек на то, что новый 13-дюймовый MacBook Pro значительно превзойдет лучшие MacBook Pro, представленные в настоящее время на рынке. MacBook Pro 13 имеет активное охлаждение, которое должно обеспечивать более длительную работу под нагрузкой и повышенную скорость.

Сообщение Geekbench также предоставило информацию о тактовой частоте M1, которая ранее была неизвестна. Согласно листингу, базовая частота M1 составляет 3,2 ГГц (рост примерно на 39%) по сравнению с таковой Core i9-9880H с частотой 2,3 ГГц.

MacBook Air на M1 превосходит MacBook Pro 16 на Core i9 в тестах

Если список Geekbench на самом деле относится к M1, то Apple действительно творила чудеса с инновационным чипом M1. Такая производительность в системе с пассивным охлаждением с TDP 10 Вт является новаторской, особенно по сравнению с гигантом с 8 ядрами / 16 потоками мощностью 45 Вт, таким как Core i9-9880H.

Заявление Apple о том, что M1 является самым быстрым процессором в мире, вполне могло быть констатацией факта, а не просто маркетинговым трюком.

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