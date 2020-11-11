Apple представила новые MacBook Air и MacBook 13 Pro на чипсете Apple M1

После анонса своего нового чипа M1 для Mac, Apple анонсировала два новых MacBook с новым процессором. Первый — это MacBook Air, а второй — 13-дюймовый MacBook Pro.

MacBook Air (2020 г.)

Новый MacBook Air — первый процессор на базе Arm. Ноутбук, который может похвастаться впечатляющими улучшениями в производительности и времени автономной работы, также имеет стартовую цену в 999 долларов последнего поколения.

С новым процессором M1 MacBook Air оснащен до 5 раз более быстрой графикой, в 3,5 раза более быстрым процессором, до 9 раз более быстрым машинным обучением и временем автономной работы до 18 часов без подзарядки, что является самым продолжительным из всех MacBook. Воздух. Apple заявляет, что также удалила охлаждающий вентилятор, поэтому он бесшумный, но еще неизвестно, насколько хорошо он сохраняет охлаждение.

Новый MacBook Air оснащен 13,3-дюймовым дисплеем Retina с широкой цветовой гаммой P3. Его можно настроить с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и SSD-накопителем до 2 ТБ, что, по утверждению Apple, в 2 раза быстрее. Он имеет Touch ID, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 и безопасный анклав.

Есть два порта USB-C, которые можно использовать для зарядки, а также поддержка DisplayPort, Thunderbolt 3 и USB 3.1 Gen 2. На правой стороне ноутбука также есть аудиоразъем. Он запускает macOS Big Sur из коробки.

Новый MacBook Air доступен в золотом, серебряном и «серый космос» цветах, его можно предварительно заказать непосредственно перед его выпуском на следующей неделе, 17 ноября.

13-дюймовый MacBook Pro

Новый 13-дюймовый MacBook Pro также оснащен процессором Apple M1 и может похвастаться значительным увеличением производительности.

Говорят, что процессор работает до 2,8 раз быстрее, графический процессор — до 5 раз быстрее, а также имеет до 11 раз более быстрое машинное обучение, чем предыдущее поколение на базе процессора Intel. Время автономной работы составляет до 17 часов при просмотре веб-страниц и до 20 часов воспроизведения видео, что является самым продолжительным из всех Mac.

Новый ноутбук оснащен 13,3-дюймовым дисплеем Retina с сенсорной панелью над Magic Keyboard. Он поставляется в конфигурациях с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти с объемом памяти до 2 ТБ. Все конфигурации имеют одинаковый процессор и 8-ядерный графический процессор.

Он имеет два порта Thunderbolt / USB 4, аудиоразъем, HD-камеру, которая использует чип M1 для уменьшения шума и регулировки баланса белого и экспозиции, массив из трех микрофонов студийного качества, Touch ID и Wi-Fi. 6.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro стоит от 1299 долларов (1199 долларов для образовательных учреждений), поставляется в цветах Space Grey и Silver и уже доступен для предварительного заказа. Он поступит в продажу 17 ноября.