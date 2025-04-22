«М.Видео-Эльдорадо» начала продажи смартфона Redmi A5 от 6490 рублей

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж бюджетного смартфона Redmi A5. Новинка доступна в розничных и онлайн-каналах сети по цене от 6 490 рублей, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Смартфон поступил в продажу в четырёх цветовых вариантах: «черная ночь», «золотой песок», «зеленое озеро» и «синий океан». Толщина корпуса составляет 8,26 мм. Redmi A5 оснащён 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологии wet touch, которая сохраняет чувствительность экрана при касании влажными пальцами. Для защиты зрения предусмотрены сертификация TÜV Rheinland и функция DC dimming.

Основная камера устройства — двойная, 32-мегапиксельная, с поддержкой ИИ и сенсором, улавливающим на 18% больше света по сравнению с прошлым поколением. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора UNISOC T7250, оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, что позволяет смотреть видео более 20 часов и играть до 9 часов без подзарядки. Объём оперативной памяти составляет до 8 ГБ в зависимости от модификации. Для защиты данных предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу. Устройство также оснащено 3,5-мм разъёмом для наушников.

Redmi A5 доступен в версиях: 3 ГБ + 64 ГБ за 6 490 рублей и 4 ГБ + 128 ГБ за 7 990 рублей.