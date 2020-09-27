IPhone 12 mini почти за 55 тыс. рублей не получит поддержку 5G

Модель Phone 12 mini станет четвертой в линейке новых моделей американской компании, которая окажется самой компактной и доступной.

При этом самым доступным аппаратом из серии окажется не Phone 12 mini, а iPhone 12, но и стоимость его составит 1 000 долларов. Инсайдеры сообщили, что IPhone 12 mini почти за 55 тыс. рублей (700 долларов) не получит поддержку 5G.

Впрочем, об отсутствии 5G в этой модели сообщалось и ранее, ведь в ней будет установлена упрощённая версия нового процессора.

К слову такой вариант процессора получит и доступный смартфон, который выйдет в следующем году. Об этом «Астера» уже писала ранее.

Что касается стоимость других смартфонов линейки IPhone 12, то как уже упоминалось выше iPhone 12 обойдется в 1 000 долларов и это будет самый доступный смартфон Apple с поддержкой сетей пятого поколения.

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro оценят в 1 100 долларов, а модель iPhone 12 Pro Max обойдётся уже в 1200-1300 долларов. Согласно последним данным, новые модели смартфонов будут представлены 13 октября.