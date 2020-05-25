Сегодня бренд Honor официально анонсировал презентацию линейки флагманских смартфонов Honor 30, которая впервые дебютировала еще в середине апреля.

Как рассказали представители компании, линейку Honor 30 представят для России 28 мая, а сама презентация пройдет в формате онлайн, да еще и с приглашенными звездами.

Начало онлайн-презентации запланировано на 16.00 по московскому времени. В мероприятии, как известно, примет участие группа Cream Soda, фото-блогер Вячеслав Савинский и другие.

В день российского дебюта смартфонов будут объявлены цены, а также в прямом эфире обещают провести розыгрыш и распаковку новинок.

Более подробно о смартфонах издание «Астера» писала ранее.