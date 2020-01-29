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Samsung Galaxy S20 Ultra делает снимки 108 Мп без малейшего лага

29.01.2020 23:36

До презентации Samsung осталось немного, так как новые флагманские смартфоны покажут 11 февраля.
Редактор ресурса XDA Developers продолжает раскрывать особенности серии Galaxy S20.

Сейчас инсайдер раскрыл новые данные про 108 Мп камеру Galaxy S20 Ultra. Такой модуль будет установлен только в Galaxy S20 Ultra, тогда как остальные модели семейства получат 12 Мп датчики нового поколения.

В Galaxy S20 Ultra будет датчик, который отличается от того, что установлен в Mi Note 10, хотя для этого смартфона 108 Мп сенсор выпускает Samsung.

По данным источника, в корейском флагманском смартфоне 108 Мп камера будет работать без задержек, но при использовании максимального разрешения кадр будет создаваться с соотношением сторон 3:4.

К примеру, в Mi Note 10 при активации 108 Мп сенсора происходит задержка. Также в китайском смартфоне некоторое время требуется, чтобы сделать снимок в большом разрешении. Камера Samsung Galaxy S20 Ultra лишится всех недостатков Mi Note 10.

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