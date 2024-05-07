Главная » Новости

Линейка смартфонов Oppo Reno 12 может получить процессор серии Dimensity 8000

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

MediaTek представила новый флагманский процессор Dimensity 9300 +, но есть данные, что к выходу готовится еще одна модель серии Dimensity 8000.

Разрабатывается чипсет из серии Dimensity 8000, который может быть представлен вместе с линейкой Reno 12.

Источники сообщают, что Reno 12 может быть оснащен чипсетом Dimensity 8250, который будет обладать «двигателем Star Speed Engine» от MediaTek.

Обычно такой двигатель используется в высокопроизводительных процессорах серии Dimensity 9000 и даже Dimensity 8300, и он обеспечивает повышенную производительность в играх с плавным воспроизведением кадров и минимальным нагревом. Это означает, что Reno 12 может предложить возможности флагманских мобильных игр.

Есть данные, что Dimensity 8250 будет состоять из ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 3,1 ГГц, трех ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 3,0 ГГц и четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Также упоминается, что модель Reno 12 Pro может быть оснащена чипсетом Dimensity 9200+, который может быть представлен как Dimensity 9200+ Star Speed Edition.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.