Линейка смартфонов Oppo Reno 12 может получить процессор серии Dimensity 8000

MediaTek представила новый флагманский процессор Dimensity 9300 +, но есть данные, что к выходу готовится еще одна модель серии Dimensity 8000.

Разрабатывается чипсет из серии Dimensity 8000, который может быть представлен вместе с линейкой Reno 12.

Источники сообщают, что Reno 12 может быть оснащен чипсетом Dimensity 8250, который будет обладать «двигателем Star Speed Engine» от MediaTek.

Обычно такой двигатель используется в высокопроизводительных процессорах серии Dimensity 9000 и даже Dimensity 8300, и он обеспечивает повышенную производительность в играх с плавным воспроизведением кадров и минимальным нагревом. Это означает, что Reno 12 может предложить возможности флагманских мобильных игр.

Есть данные, что Dimensity 8250 будет состоять из ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 3,1 ГГц, трех ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 3,0 ГГц и четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Также упоминается, что модель Reno 12 Pro может быть оснащена чипсетом Dimensity 9200+, который может быть представлен как Dimensity 9200+ Star Speed Edition.