MediaTek представляет новый флагманский процессор Dimensity 9300 +

Компания MediaTek представила свой новый чипсет Dimensity 9300+, разработанный для флагманских смартфонов. Новый чипсет имеет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей версией Dimensity 9300 и ориентирован на лучшую обработку искусственного интеллекта на устройствах и поддержку больших языковых моделей (LLM).

Dimensity 9300+ совместим с различными LLM. MediaTek утверждает, что такая широкая совместимость с LLM, в сочетании с технологией LoRa Fusion на устройстве, способствует развитию экосистемы приложений с генеративным искусственным интеллектом.

Кроме улучшенного искусственного интеллекта, Dimensity 9300+ обещает повышенную энергоэффективность, снижая энергопотребление на 20% для определенных игровых сценариев. Чипсет также включает движок Star Speed Engine для оптимизации сетевого подключения и поддержку параллелизма двух сетей.

Dimensity 9300+ построен по 4-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным процессором, включающим одно высокопроизводительное ядро Arm Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц, три дополнительных ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

В процессоре также заявлена новая технология NeuroPilot от MediaTek для улучшения обработки данных искусственного интеллекта. Движок APU 790 AI позволяет запускать LLM с различными размерами параметров от 1 миллиарда до 33 миллиардов.

Для геймеров в Dimensity 9300+ интегрируют аппаратный движок трассировки лучей второго поколения с графическим процессором Arm Immortalis-G720.

Dimensity 9300+ оснащен модемом 5G R16. Уже известно, что первым устройством, использующим Dimensity 9300+, станет смартфон Vivo X100S.