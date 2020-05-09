Компания LG готовит к выходу еще один смартфон, который будет иметь стилус в комплекте.

Об этом стало известно инсайдеру Эвану Блассу (Evan Blass), который нередко делится подробностями о грядущих новинках.

По его информации, LG выпустит еще один смартфон со стилусом и это будет преемник Stylo 5.

Он получит название Stylo 6 и будет серьёзно отличаться от предшественника, но при этом сохранит свою главную фишку – стилус.

Модель будет выполнена в современной стилистике с применением тонких рамок, а также каплевидного выреза под фронтальную камеру.

Основная камера смартфона будет иметь три сенсора, а расположат их в горизонтальном блоке.

Технические характеристики пока не раскрываются, но сообщается о наличии в аппарате USB-C и обычного разъема для наушников. Презентация новинки состоится 18 мая.