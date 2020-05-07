LG представила смартфон LG Velvet с необычным дизайном

Компания LG 7 мая провела презентацию нового смартфона, который имеет необычный дизайн.

Подогревать интерес к новинке компания стала еще в прошлом месяце, когда публиковались некоторые подробности и тизеры.

Теперь LG представила новый и как оказалось дорогой смартфон LG Velvet, созданный на базе процессора Snapdragon 765.

Этот аппарат технически относится к среднему ценовому сегменту, а вот его стоимость указывает, что это флагман.

За представленную новинку LG Velvet компания попросит аж 735 долларов. Модель оснащена 6,8-дюймлвым экраном, с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460 х 1080 точек.

Речь идет о дисплее POLED, в котором к слову встроен и сканер отпечатков пальцев, а также есть каплевидный вырез, где установлена 16-мегапиксельная камера.

На задней панели необычным образом разместили основную камеру с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Что касается объёма памяти, то в смартфоне будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Кроме этого, модель имеет защиты от воды и пыли по стандарту IP68. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 300 мАч.

Также стоит отметить наличие в новом LG Velvet стилуса в комплекте, который поддерживает 4 096 степеней нажатия.