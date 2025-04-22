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LG выпускает два игровых монитора GX9S OLED с функциями смарт-телевизоров

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LG представила два новых игровых монитора в линейке UltraGear OLED GX9, модели 45GX90SA и 39GX90SA, которые также являются смарт-телевизорами с платформой webOS. Эти мониторы предлагают пользователям не только высококачественный игровой опыт, но и возможности для развлечений без необходимости подключать ПК.

LG выпускает два игровых монитора GX9S OLED с функциями смарт-телевизоров

Модель 45GX90SA оснащена 45-дюймовой OLED-панелью, а 39GX90SA — 39-дюймовым дисплеем. Оба монитора имеют сверхширокое соотношение сторон 21:9, разрешение WQHD (3440×1440), кривизну 800R и частоту обновления 240 Гц с временем отклика GtG 0,03 мс. Они поддерживают технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync для плавного отображения без разрывов, а также обеспечивают пиковую яркость HDR до 1300 нит и типичную яркость SDR 275 нит с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400.

Обе модели поддерживают встроенную платформу webOS 24, позволяя пользователям транслировать контент с Netflix, YouTube, Prime Video и других сервисов без ПК. Они также совместимы с игровыми потоковыми платформами, такими как Nvidia GeForce Now и Amazon Luna, и обеспечивают доступ к более чем 350 каналам LG.

Мониторы оснащены портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C для удобного подключения.

Ранее «Астера» сообщала, что компания Samsung начала продажи новых телевизоров QN90F и QN80F в Китае, расширяя модельный ряд 2025 года. Обе серии оснащены Mini LED-дисплеями с разрешением 4K, интеллектуальными функциями на базе ИИ и поддержкой Dolby Atmos.

LG
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