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Samsung представила в Китае телевизоры QN90F и QN80F с Mini LED и 4K

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Компания Samsung начала продажи новых телевизоров QN90F и QN80F в Китае, расширяя модельный ряд 2025 года. Обе серии оснащены Mini LED-дисплеями с разрешением 4K, интеллектуальными функциями на базе ИИ и поддержкой Dolby Atmos. Устройства доступны в диагоналях от 65 до 98 дюймов.

Флагманская линейка QN90F включает модели на 75, 85 и 98 дюймов стоимостью от 25 699 до 110 999 юаней. Эти телевизоры построены на процессоре NQ4 AI Gen3, поддерживают частоту обновления до 165 Гц и технологии FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM, ориентированные на геймеров. Панель QD-Mini LED с Quantum Matrix Technology Plus обеспечивает улучшенную контрастность и точную подсветку. Заявлена сертификация Pantone для более чем 2 тысяч цветовых оттенков.

Samsung представила в Китае телевизоры QN90F и QN80F с Mini LED и 4K

Звук реализован через систему 4.2.2 мощностью 60 Вт с технологиями Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ и Adaptive Sound Pro. Телевизоры работают под управлением One UI Tizen OS, поддерживают более 300 приложений и получают обновления в течение 7 лет. В комплект входит пульт на солнечной батарее.

Серия QN80F — более доступная альтернатива, предлагается в 65-, 75- и 85-дюймовых вариантах. Устройства комплектуются чипом NQ4 AI Gen2 с 20 нейросетями, частотой обновления до 144 Гц и функциями MEMC. Экран также имеет сертификацию Pantone и поддерживает HDR10+ и HDR Vivid. Для геймеров предусмотрен Game Bar 5.0, режимы с соотношениями 21:9 и 32:9 и зум мини-карты.

Система звука включает Dolby Atmos, Object Tracking Sound и Q-Symphony Pro. Устройства оснащены функциями SmartThings, Matter и 3D-картой управления умным домом.

Обе линейки телевизоров рассчитаны на высокую производительность, актуальны для игрового и мультимедийного использования и поддерживают экологичный подход благодаря отказу от одноразовых батареек.

Samsung
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