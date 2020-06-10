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LG Velvet получит удешевленную версию с Snapdragon 845

10.06.2020 17:25

Новый смартфон LG Velvet получил свой уникальный и интересный дизайн, и стал самым интересным устройством года. LG Velvet получит удешевленную версию с Snapdragon 845
Оригинальная модель получила процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения. Эту модель, которая технически принадлежит к среднебюджетному сегменту, оценили в 735 долларов.

Но в компании решили выпустить более доступный аппарат, в основе которого расположится прошлогодний процессор Snapdragon 845.

В сети этот смартфон назвали LG Velvet 4G. В базах регуляторов новинку заметили под модельным номером LM-G910, а также указана и платформа Snapdragon 845.

Уже известно о наличии в устройства 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Предварительно LG Velvet 4G окажется на 20% дешевле обычного LG Velvet.

В первую очередь он появится в Южной Америке и страха Ближнего Востока. О сроках презентации и старта продаж новинки информации пока нет.

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