LG Velvet получит удешевленную версию с Snapdragon 845

Новый смартфон LG Velvet получил свой уникальный и интересный дизайн, и стал самым интересным устройством года.

Оригинальная модель получила процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения. Эту модель, которая технически принадлежит к среднебюджетному сегменту, оценили в 735 долларов.

Но в компании решили выпустить более доступный аппарат, в основе которого расположится прошлогодний процессор Snapdragon 845.

В сети этот смартфон назвали LG Velvet 4G. В базах регуляторов новинку заметили под модельным номером LM-G910, а также указана и платформа Snapdragon 845.

Уже известно о наличии в устройства 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Предварительно LG Velvet 4G окажется на 20% дешевле обычного LG Velvet.

В первую очередь он появится в Южной Америке и страха Ближнего Востока. О сроках презентации и старта продаж новинки информации пока нет.