LG презентовала монитор с 21,5-дюймовым дисплеем всего за 7000 рублей

На платформе Amazon India была представлена новая линейка мониторов Full HD от компании LG. В рамках акции доступны привлекательные скидки на три модели: LG 22MR410, 24MR400 и 27MR400.

Монитор LG 22MR410 обладает 21,5-дюймовым дисплеем Full HD VA с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц.

Он оснащен режимами чтения и защиты от мерцания, а также функцией экранного управления. Вторая модель — LG 24MR400, оснащена 23,8-дюймовым IPS дисплеем Full HD и также имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и частоту обновления 100 Гц.

Кроме того, она предлагает такие функции, как Dynamic Action Sync и Black Stabilizer, а также режимы чтения и защиты от мерцания. Экранное управление и переключатель аудиовхода также присутствуют в этой модели.

Модель LG 27MR400 предлагает 27-дюймовый IPS дисплей Full HD с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц.

Она также включает в себя режимы чтения и защиты от мерцания, экранное управление и стабилизатор яркости. Все модели мониторов оснащены технологией AMD FreeSyncTM и имеют 3-сторонний дизайн без полей.

Цены на мониторы начинаются от 6 299 рупий (7 тыс. рублей) для модели LG 22MR410, в то время как LG 24MR400 и LG 27MR400 стоят 7 999 рупий (8,9 тыс. рублей) и 10 999 рупий (12,2 тыс. рублей) соответственно. Недавно Samsung провела презентацию моноблока All-In-One Pro в стиле iMac.

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