Samsung провела презентацию моноблока All-In-One Pro в стиле iMac

Samsung представила новый моноблочный компьютер на домашнем рынке, который напоминает iMac от Apple.

Устройство имеет тонкий металлический корпус и простой дизайн. Экран имеет диагональ 27 дюймов с разрешением 4К. В качестве процессора используется Intel Core i5 13-го поколения.

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенного SSD-накопителя всего 256 ГБ. Неизвестно, можно ли установить SSD большего объема. В комплекте идут беспроводная мышь и клавиатура, последняя оснащена клавишей вызова умного помощника Microsoft Copilot.

Моноблок также имеет видеовход HDMI, два порта USB Type-A, адаптеры Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Встроена веб-камера и предустановлена операционная система Windows 11. Цена моноблока составляет 1470 долларов.