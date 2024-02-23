Lenovo ThinkBook 14+ и 16+ 2024 станут доступны для заказа 26 февраля

Lenovo анонсировала новые ноутбуки ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ Ryzen Edition 2024. Они оснащены процессором R7-8845H и обладают впечатляющими характеристиками.

Стоимость серии начинается от 4 999 юаней ($694) и они будут доступны для заказа онлайн с 26 февраля.

ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ 2024 edition отличаются размером экрана и параметрами отображения.

Обе модели оснащены процессором AMD R7-8845H с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающим производительность около 65 Вт.

Они также имеют два слота для жесткого диска M.2 2280, высокоскоростную память LPDDR5x, емкую батарею на 85 Втч, которая заряжается до 50% всего за 30 минут, и камеру FHD 1080p.

В дополнение к этому, они оснащены портами USB4, скрытым USB 2.0, HDMI/RJ45, устройством для чтения карт Micro SD и сертификацией Thunderbolt 4.

ThinkBook 14+ имеет 14,5-дюймовый дисплей с микрокадровой рамкой, разрешением 3K 120 Гц, широкой цветовой гаммой DCI-P3 и соотношением экрана к корпусу 90%.

С другой стороны, ThinkBook 16+ оснащен 16-дюймовым экраном разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 91% и цветовой гаммой sRGB 100%.

Ноутбук ThinkBook 14+ будет доступен по цене от 4 999 юаней ($694) до 5 599 юаней ($778), а ThinkBook 16+ выйдет на рынок от 5 399 юаней ($750) до 5 699 юаней ($791).