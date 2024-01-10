Lenovo выпустила и представила гибридный ноутбук с Windows и Android

Китайский технологический гигант предлагает уникальный гибридный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 5, который сочетает в себе ноутбук с операционной системой Microsoft Windows и планшет с операционной системой Android.

Это устройство имеет особую конструкцию, в которой базовая часть представляет собой ноутбук с установленной Windows, включающий в себя клавиатуру и основные внутренние компоненты. Другая половина состоит из планшета на базе Android, которую можно отсоединить от основания.

Ноутбук на базе Windows 11 оснащен мощным процессором Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителем. Он также имеет большой аккумулятор емкостью 75 Втч, обеспечивающий длительную автономность. Если отсоединить дисплей, ноутбук можно использовать, подключив его к внешнему монитору.

Планшет на базе Android оснащен процессором SoC Qualcomm Snapdragon 8 + 1-го поколения, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он имеет 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. Для работы планшета на базе ОС Android 13 используется аккумулятор емкостью 38 Вт.

Ноутбук и планшет поддерживают Bluetooth 5.2 и WiFi 6E. Планшет имеет камеру разрешением 13 мегапикселей на задней панели и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. В ноутбуке также есть два порта USB Type C, комбинированный аудиоразъем и гибридный порт USB Type-C для планшета.

Планируется, что гибридный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 будет выпущен во втором квартале текущего года, и его начальная цена составит 1 999 долларов США.

Это устройство предлагает удобство использования двух операционных систем в одном устройстве, что делает его привлекательным для тех, кто хочет иметь доступ к приложениям и функциям Windows и Android в одном устройстве.