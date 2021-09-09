Lenovo официально представила планшеты Tab P12 Pro и Tab P11 5G

Недавний всплеск Lenovo на мировом рынке планшетов, которому каким-то образом удалось процветать на ранних этапах пандемии коронавируса, был столь же внезапным, сколь и удивительным, но компания, безусловно, играет все свои карты прямо на пути к дальнейшему росту и, возможно, вызовет Серебряная медаль Samsung.

В отличие от упомянутого конкурента, чье движение на фронте выпуска планшетов в этом году можно охарактеризовать как робкое, только за последние четыре месяца Lenovo представила более полдюжины различных планшетов на базе Android , выставив на продажу три из этих устройств в США. пару недель назад, а сегодня снял еще два таких продукта.

Любопытно, что Tab P12 Pro и Tab P11 5G анонсированы вместе с довольно скромной новой парой настоящих беспроводных наушников, названной просто Lenovo Smart Wireless Earbuds. Но давайте посмотрим, в чем суть каждого из этих трех продуктов.

Ближайшая альтернатива iPad Pro (2021 г.)

Как следует из названия, Lenovo Tab P12 Pro следует по стопам, несомненно, очень популярного Tab P11 Pro , заменяя средний процессор Snapdragon 730 на высокопроизводительный процессор Snapdragon 870.

Это ставит этого плохого парня в один ряд с Yoga Tab 13 с точки зрения чистой скорости, но хотя встроенная подставка и порт micro-HDMI, вероятно, в первую очередь ответственны за то, что существующая модель стоит 679,99 долларов в США со всего 128 гигабайтами внутренней памяти. места для хранения, традиционный дизайн поможет Tab P12 Pro втиснуть вдвое больше местного цифрового хранилища в конфигурацию по цене 609,99 долларов.

Это вполне разумно для 12,6-дюймового гиганта с шелковистым гладким дисплеем 2K AMOLED с частотой 120 Гц на буксире, а также 8 гигабайтами оперативной памяти, огромной батареей емкостью 10 200 мАч, поддерживающей молниеносную скорость зарядки 45 Вт, и четырьмя первоклассными динамиками SLS JBL.

Очевидно, этого недостаточно, чтобы дать возможность последнему поколению iPad Pro от Apple побороться за свои деньги в очной битве, но огромная разница в цене вселяет в нас относительную уверенность, что Lenovo Tab P12 Pro может легко стать одним из лучших планшетов, доступных в мире. 2021 год в следующем месяце.

Имейте в виду, что в октябре ожидается поступление в продажу варианта только с Wi-Fi в США, а модель с поддержкой 5G, к сожалению, направляется исключительно в регион EMEA примерно в то же время по рекомендованной цене 899 евро и выше.

Первый Android-планшет Lenovo с «выделенным» подключением к сети 5G

Это правда, чуть более скромный Tab P11 5G будет поставляться со встроенной (менее 6 ГГц) скоростью 5G в EMEA в следующем месяце по цене от 499 евро.

Это еще одна явно доступная цена для среднего класса с процессором Snapdragon 750 с объемом ОЗУ до 8 ГБ и хранилищем 256 ГБ, 11-дюймовым экраном 2K IPS, емкостью аккумулятора 7700 мАч, возможностью зарядки 20 Вт, четырьмя динамиками JBL и рядом поддерживаются удобные дополнительные аксессуары.

Конечно, указанные аксессуары старше и менее впечатляющи, чем Lenovo Precision Pen 3 и полноразмерная клавиатура со встроенным трекпадом, с которыми Tab P12 Pro можно комбинировать для максимальной производительности, и в отличие от своего более крупного и дорогостоящего брата, Lenovo Tab P11. 5G не поддерживает Project Unity — отличное новое программное решение, предназначенное для беспрепятственного сопряжения вашего планшета Android с ПК с Windows.

Тем не менее, мы, безусловно, хотели бы, чтобы этот постоянно подключенный к 5G смартфон среднего класса последовал за Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G на американских операторах связи, что в конечном итоге может произойти, а может и не произойти.

Доступный конкурент AirPods со звездным временем автономной работы

Насколько мы можем судить, Lenovo в настоящее время не продает настоящих беспроводных наушников под своим собственным брендом в США. Это должно измениться в какой-то момент в течение третьего квартала, который так уж и закончился в этом месяце, но, по крайней мере, на первый взгляд, не похоже, что компания планирует переходить на AirPods Pro или AirPods 3.

По сравнению с AirPods второго поколения , которые обычно доступны за, возможно, чрезмерно высокую цену в 159 долларов и выше, интеллектуальные беспроводные наушники Lenovo за 99,99 долларов выглядят объективно великолепно (на бумаге), обещая обеспечить до 7 часов непрерывного прослушивания самостоятельно и значительно увеличить Этот рейтинг времени автономной работы составляет в общей сложности 28 часов, если принять во внимание комплектный чехол для беспроводной зарядки.

Ранее стало известно, что Lenovo представил самый тонкий в мире 14-дюймовый ноутбук с OLED-дисплеем.