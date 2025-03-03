Lenovo представила ноутбук IdeaPad Slim 3x с Snapdragon X и 24 ГБ ОЗУ

На выставке MWC 2025 компания Lenovo анонсировала новый ноутбук IdeaPad Slim 3x, который работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon X. Устройство предлагает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, SSD-накопитель объемом 1 ТБ и аккумулятор емкостью 60 Вт·ч.

IdeaPad Slim 3x оснащён 15-дюймовым OLED-экраном с развитием WQXGA (2560 x 1600) и частотой 60 Гц. Пользователи могут выбрать до 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель PCIe Gen 4.

Есть дополнительное хранилище благодаря второму слоту PCIe Gen 4. Из-за использования чипа Snapdragon X выделенный графический процессор не предусмотрен, но устройство предлагает NPU с производительностью 45 TOPS для базовых задач искусственного интеллекта.

Среди других характеристик ноутбука — веб-камера с разрешением 720p и шторкой для конфиденциальности, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Для подключения доступны два порта USB 3.2 Type-A, один порт USB 3.2 Type-C, слот для карты памяти SD, порт HDMI 1.4 и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Ноутбук весит 1,6 кг и стоит от 599 евро. Старт продаж запланирован в этом месяце.