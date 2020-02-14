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Lenovo обещает игровой смартфон Legion сделать очень производителльным

14.02.2020 23:11

Lenovo нацелена на игровой сегмент смартфонов, и для покорения этого рынка она намерена выпустить самый мощный аппарат в мире.
Новый аппарат будет относиться к линейке устройств Legion, и накануне стало известно, что в основе смартфона будет лежать самый мощный на данный момент мобильный процессор — Snapdragon 865.

Такой же чип используется в недавно представленных смартфонах Mi 10 и Mi 10 Pro, а также флагманах от компании «Самсунг».

Mi 10 Pro с Snapdragon 865 в AnTuTu набирает более 585 000 баллов, но Lenovo заявляет, что их игровой смартфон выдаст результат свыше 600 000 баллов.

Насколько данные обещания будут совпадать с результатами пока неизвестно. Игровой смартфон Legion ожидается в конце года.

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