Куо: линейка iPhone 13 будет начинаться с 128 ГБ памяти, модели Pro будут иметь опцию 1 ТБ

Всего за два дня до ежегодного мероприятия Apple, посвященного iPhone, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо обрисовал ожидаемые объемы памяти для линейки iPhone 13.

В исследовательской записке инвестиционной компании TF International Securities, полученной MacRumors, Куо сказал, что линейка iPhone 13 будет начинаться с 128 ГБ памяти, без опции 64 ГБ для любых моделей. Куо добавил, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны с объемом памяти до 1 ТБ, что будет самой большой емкостью, когда-либо предлагаемой для iPhone.

По словам Куо, точная разбивка емкости хранилища выглядит следующим образом:

iPhone 13 mini и iPhone 13

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

Для сравнения:

iPhone 12 mini и iPhone 12

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Мероприятие Apple начнется во вторник, 14 сентября, в 10 часов утра по тихоокеанскому времени.