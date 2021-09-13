Куо: AirPods третьего поколения будут анонсированы на мероприятии Apple California Streaming

Apple объявит о выпуске AirPods третьего поколения с новым дизайном, аналогичным AirPods Pro, но без функций Pro, во время мероприятия Apple «Калифорнийская потоковая передача» во вторник, 14 сентября, заявил сегодня аналитик Apple Минг-Чи Куо в беседе с инвесторами.

Куо предлагает два возможных сценария того, как Apple будет относиться к линейке «AirPods» после запуска новой модели. В первом сценарии, по словам Куо, Apple может оценить «AirPods» третьего поколения выше, чем «AirPods» текущего второго поколения, сохранив при этом существующую модель.

Во-вторых, Apple может снизить цену на существующие «AirPods» и заменить их место в линейке «AirPods» третьего поколения по нынешней цене 199 долларов. В любом случае, по словам Куо, Apple сохранит «AirPods» второго поколения в линейке для клиентов, которые предпочитают более старый дизайн.

У нас есть два сценария ценообразования на AirPods: 1) цена на AirPods 3 выше, чем у существующих AirPods 2, и цена на AirPods 2 остается прежней, или 2) цена на AirPods 3 такая же, как у существующих сниженных цен на AirPods 2 и AirPods 2. В первом сценарии рынок будет нейтральным по поводу объявления AirPods. Во втором сценарии объявление AirPods окажется лучше ожиданий рынка в отношении поставок в цепочке поставок.

Ожидается, что «AirPods» третьего поколения будут иметь язык дизайна, аналогичный «AirPods Pro», но слухи о том, будет ли новый дизайн включать силиконовые насадки для ушей, противоречивы. Изображения предполагаемых «AirPods» третьего поколения были опубликованы в начале этого года , и, согласно этим изображениям, новые «AirPods» не будут иметь силиконовых наушников. С другой стороны, на рендерах грядущих AirPods они изображены с силиконовыми насадками.

Наряду с «AirPods» третьего поколения, Apple также планирует анонсировать iPhone 13 и Apple Watch Series 7 на мероприятии «California streaming» во вторник, 14 сентября.