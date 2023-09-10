Крупный китайский мобильный оператор China Mobile не будет продавать iPhone 15

После того, как появились сообщения о запрете правительством Китая использования iPhone в государственных органах, стали известны данные о том, что China Mobile, крупный оператор мобильной связи, не планирует продавать iPhone 15.

Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple активно пытается урегулировать возможный кризис всего за несколько дней до мирового запуска iPhone 15. Компания сталкивается не только с запретом на iPhone в среде китайских госслужащих, но и с усилением конкуренции со стороны смартфонов местных производителей. Существует также риск «возрождения китайского национализма», который может подтолкнуть потребителей отказаться от покупки иностранных устройств.

В 2019 году Apple столкнулась с резким снижением продаж iPhone XR и XS в Китае во время торговой войны между США и Китаем. Впоследствии компания смогла восстановить свои позиции в 2021 и 2022 годах, но в текущем году ситуация выглядит менее оптимистично.

Отказ China Mobile от продажи iPhone 15 может стать серьезной проблемой для Apple, поскольку Китай на данный момент является одним из ключевых рынков для компании.

Bloomberg подчеркивает, что несмотря на споры между США и Китаем, Китаю нет интереса введения запрета на продажу iPhone, поскольку Apple продолжает создавать миллионы рабочих мест в стране, что в конечном итоге влияет на местную экономику.

Презентация Apple запланирована всего через несколько дней, 12 сентября.