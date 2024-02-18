Крупные производители смартфонов массово откладывают запуск складных гаджетов

Официально ни один производитель не комментировал ситуацию со складными устройствами, но инсайдеры утверждают, что как минимум три компании отложили или даже отказались от таких проектов.

Согласно последним данным, некоторые крупные производители смартфонов приостановили или отложили проекты складных телефонов.

Одна из пяти крупнейших компаний полностью прекратила производство складных устройств, а еще две компании приостановили проекты складных телефонов в стиле flip.

Причины таких решений неизвестны. На данный момент на рынке складных смартфонов преобладают производители Android, такие, как Samsung, Huawei, Oppo и Vivo.

Однако недавний отчет говорит, что Oppo и Vivo решили уйти с рынка складных телефонов из-за снижения их доли рынка в этом сегменте. Есть также информация о проблемах с проектом складных iPhone от Apple из-за хрупкости экрана.