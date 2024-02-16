Разработка складных Apple iPhone приостановлена из-за неисправности экранов

Новый слух, поступивший из Китая, утверждает, что Apple приостановила разработку складного iPhone после того, как дисплеи поставщика не прошли строгие стандарты тестирования компании.

По информации технического видеоблогера Fixed Focus Digital, Apple тестировала складные телефоны конкурентов в рамках своих исследований и разработок складных устройств.

Один из таких телефонов, как утверждается, использовал дисплей Samsung, однако он вышел из строя всего через несколько дней испытаний, что привело к приостановке проекта Apple.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывала прототипы двух складных iPhone, но они не планировались для выпуска в ближайшие годы и могут быть отменены, если не соответствуют стандартам компании, а еще Apple больше заинтересована в создании складного планшета, так как требования к нему будут ниже, чем к iPhone.