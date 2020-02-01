Коронавирус показал недостатки дорогих смартфонов iPhone

Инновационная система распознавания лица у iPhone оказалась полностью бесполезной после вспышки коронавируса.

В Китае по соцсетям активно обсуждают Face ID, которая как известно может работать только, если видит лицо пользователя, но если оно прикрыто маской, то эта функция становится бесполезной.

Многие у кого сейчас iPhone с Face ID вспоминают обычный сканер отпечатка пальца.

Некоторые даже вспомнили технологию, распознающую пользователей по радужке глаз. Такая система использовалась в смартфонах компаний Samsung, но от нее корейский производитель в итоге отказался.

Напомним, в iPhone SE 2 (предположительное название) появится система Touch ID, и по слухам сканер будет расположен с лицевой стороны аппарата на нижней рамке.