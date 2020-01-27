Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса

За коронавирусом сейчас следят многие жители планеты, ведь этот опасный вирус уже зафиксирован не только в Китае, но также и в других странах мира.

Центр системных исследований и инжиниринга разработал карту, через которую можно следить за распространением смертельного вируса.

На онлайн-карте отображаются данные о заболевших и смертельных случаях. В целом с момента вспышки опасного вируса умерли уже 56 человек, а еще 49 человек справились с заболеванием и были выписаны из больницы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже добрался до Франции, США, Японии и других стран.

В России заболевших коронавирусом пока нет, при этом российские специалисты уже приступили к разработке вакцины от коронавируса 2019-nCoV.