Копии приложений «Сбербанка» исчезли из App Store уже спустя неделю

«Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор» из магазина приложений App Store удалили уже давно, вместо этих приложений в «Сбербарке» предлагали использовать браузерную версию клиента, которая полностью адаптирована для смартфона.

При этом недавно в App Store появились приложения «СБОЛ» и «Инвестр», которые стали аналогами «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор».

Они были опубликованы в магазине компанией «Открытые ИТ-решения», и эти программы для смартфонов iPhone порекомендовали в «Сбербанке».

Но долго «СБОЛ» и «Инвестр» в App Store не продержались, ведь их уже удалили. По всей видимости Apple решила, что эти два новых ПО являются попыткой обхода санкций.

Но стоит отметить, что скачать «СБОЛ» и «Инвестр» успели много человек, и если они установлены на смартфоне, то их не стоит удалять, так как повторно их не установить, если они отсутствуют в App Store.