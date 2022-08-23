Главная » Новости

Копии приложений «Сбербанка» исчезли из App Store уже спустя неделю

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

«Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор» из магазина приложений App Store удалили уже давно, вместо этих приложений в «Сбербарке» предлагали использовать браузерную версию клиента, которая полностью адаптирована для смартфона.

При этом недавно в App Store появились приложения «СБОЛ» и «Инвестр», которые стали аналогами «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор».

Они были опубликованы в магазине компанией «Открытые ИТ-решения», и эти программы для смартфонов iPhone порекомендовали в «Сбербанке».

Но долго «СБОЛ» и «Инвестр» в App Store не продержались, ведь их уже удалили. По всей видимости Apple решила, что эти два новых ПО являются попыткой обхода санкций.

Но стоит отметить, что скачать «СБОЛ» и «Инвестр» успели много человек, и если они установлены на смартфоне, то их не стоит удалять, так как повторно их не установить, если они отсутствуют в App Store.

В App Store добавили агрегатор банковских приложений «СБОЛ» для российских пользователей

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.