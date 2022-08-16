В App Store добавили агрегатор банковских приложений «СБОЛ» для российских пользователей

Компания «Открытые ИТ-решения» в магазине приложений для устройств от Apple разметила агрегатор банковских приложений.

Приложение получило название «СБОЛ», при его запуске нужно будет вести номер свой банковской карты. Пока агрегатор работает только с картами Сбербанка.

В Сбербанке уже подтвердили, что СБОЛ можно использовать владельцам Apple, было также сказано, что новое приложение полностью безопасное и его рекомендовано использовать.

Владельцам, у которых уже установлен «СбербанкОнлайн» на смартфоне iPhone, посоветовали не удалять его с устройства и продолжать им пользоваться.

Напомним, Apple в апреле присоединилась к санкциям и удалила из магазина App Store приложение «СбербанкОнлайн».