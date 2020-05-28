Компания Xiaomi уже начала тестировать 6G

5G еще даже не во всех странах работает, а в России появление сетей пятого поколения стоит ожидать только через пару лет, при этом Китай уже начал исследования 6G.

Глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь агентству «Синьхуа» заявил, что компания уже приступила к исследованию и раннему тестированию сетей шестого поколения.

Подробностями представитель Xiaomi делится не стал, но отметил, что компания заинтересована быть в числе первых при освоении 6G.

Лэй Цзюнь еще сказал, что пандемия сейчас негативно сказывается на развитии 5G во всем мире, но несмотря на это Xiaomi не будет отклоняться от намеченных планов, и продолжит расширять линейку 5G-смартфонов.