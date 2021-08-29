Компания Valve задумалась о новом поколении портативных приставок

Valve возможно даже не ожидала такого высокого спроса на мобильную консоль Steam Deck, ведь она еще даже не вышла в продажу, а заказы на нее уже принимают на третий квартал 2022 года.

В Valve уже задумались над следующем поколением приставки. По словам разработчиков, у Steam Deck будет вторая версия, и уже в компании обсуждают дизайн и решают вопросы о возможностях консоли.

В интервью журналистам профилирующего издания представитель Valve также сказал, что если через пару лет технологии позволят, то в Steam Deck 2 появится поддержка 4К.

При создании оригинальной версии в компании даже не обсуждали реализацию высокого разрешения на основном экране.

Напомним, если Steam Deck через адаптер HDMI-USBC подключить к телевизору, то на панели картинка будет отображаться в 4К, но предположительно в игровом режиме консоль не будет работать в высоком разрешении, так как может просто не хватить ее производительности.