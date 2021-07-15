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Valve представила самую мощную портативную игровую консоль Steam Deck

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Valve вышла на рынок портативных консолей с моделью Steam Deck, которая позволит игроку запускать все доступные в Steam игры, причем для автономной работы предусмотрен аккумулятор, обеспечивающий до восьми часов игры.
Steam Deck стала самой мощной в мире портативной игровой консолью, ведь в ее основе лежит процессор Zen2 с частотой 2,4-3,5 ГГц от компании AMD и графический ускоритель производительностью 1,6 Тфлопс.

Оперативной консоли установили 16 ГБ, а постоянной от 64 ГБ. Приставка оснащена 7-дюймовый экраном с разрешением 1280 × 800 пикселей и максимальной яркостью 400 кд/м2.

Valve представила самую мощную портативную игровую консоль Steam Deck
Steam Deck работает под управлением SteamOS 3.0. Эта ОС в свою очередь базируется на Arch Linux. В консоли реализовали мгновенную остановку игры и ее запуск с прежнего места.

Работает эта функция при нажатии кнопки питания. Для управления есть аналоговые стики, два трекпада с тактильной отдачей, аналоговые тригеры и бамперы с двух сторон. Также в консоли установили шестиостный гироскоп.

Для беспроводного подключения можно использовать Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, также консоль можно подключать к телевизорам через специальную станцию. В таком режиме приставка способна выводить картинку в 8К при частоте 60 Гц или 4К с частотой 120 Гц.

Steam Deck на рынке будет предлагаться в трех вариантах: с 64 ГБ памяти формата eMMC за 399 долларов, с 256 ГБ накопителем NVMe SSD по цене 529 долларов и 512 ГБ NVMe SSD за 649 долларов.

Также приставка поддерживает карты памяти формата microSD.

Valve представила самую мощную портативную игровую консоль Steam Deck

Докстанция для телевизоров и мониторов будет предлагаться отдельно, цену на нее пока не объявили.

Steam Deck станет доступна для покупки в декабре, первыми ее получат жители ЕС, Канады и США, а позже она появится и в других регионах.

Steam Deck Valve Valve Steam Deck
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