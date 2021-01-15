Компания Samsung уберет зарядку у всех смартфонов

Samsung свои новые флагманы лишала наушников и зарядного устройства, оказывается в дальнейшем полной комплектации лишатся и другие смартфоны корейского производителя электроники и бытовой техники.

В представленной 14 декабря линейке Galaxy S21 в комплекте не будет зарядного устройства и наушников.

Как оказалось, такую скудную комплектацию в будущем получат и другие смартфоны производителя.

В компании пока не объяснили, когда именно начнут полностью отказываться от обычного комплекта, также не было уточнения, какие именно смартфоны лишатся сетевой зарядки.

Напомним, Apple еще в сентябре отказалась от зарядного устройства и наушников, причем эти аксессуары убрали не только у новых смартфонов, но также у прошлогодних моделей.

От зарядки отказалась и компания Xiaomi. Ожидается, что в текущем году также поступят и другие производители.