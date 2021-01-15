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Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

15.01.2021 08:49

Накануне 14 января южнокорейская компания провела презентацию своих новы флагманских смартфонов. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально
В линейке оказалось три модели — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые имеют процессор Exynos 2100.

В том числе с таким процессором смартфоны появятся на российском рынке. Все представленные устройства будут предлагаться без проводных наушников и зарядного устройства, а еще стоит отметить, что в самой дорогой модели линейки впервые реализовали поддержку стилуса S Pen.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

Итак, аппараты имеют защитное стекло Gorilla Glass 7 и пластиковую заднюю панель, за исключением топового варианта, где спереди и сзади использовали стекло. У Samsung Galaxy S21 диагональ экрана составляет 6,2 дюйма и это Dynamic AMOLED 2X дисплей.

У Galaxy S21 Plus экран имеет диагональ 6,7 дюйма, а частота обновления в моделях составляет от 60 до 120 Гц. В старшей модели Samsung Galaxy S21 Ultra экран 6,8-дюймовый с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Он поддерживает стилус S Pen, но при этом специального места для него в устройстве не предусмотрели, и сам стилус предлагают приобрести отдельно.

Еще в этом смартфоне установили подэкранный сканер нового поколения. Речь идет об ультразвуковом датчике, который получил в 1,7 раза больше площадь сканирования. К его преимуществам также относят и более быстрое срабатывание.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

Что касается камер, то в Samsung Galaxy S21 Ultra на задней панели предлагают четыре датчика, среди которых 108 (f/1.8) Мп, 12 (f/2.2), 10 Мп (f/2.4) с 3-кратным оптическим зумом и 10 Мп (f/4.9) с 10-кратным оптическим зумом.

Заявлено, что в новинке в сравнении с предшественником в 64 раза более богатые цвета и в три раза больше динамический диапазон. Кроме этого, в смартфоне предусмотрели возможность создания 12-битных файлов RAW. Фронтальная камера в топовом устройстве имеет модуль на 40 Мп.

Обе камеры поддерживают технологии Bright Night, а также возможность съемки видео в разрешении 4K при 60 к/с. Младшие смартфоны оснастили тройной основной камерой, в которой есть 64-мегапиксельный датчик Sony IMX55, 12 Мп (F/2,2) и 12 Мп (F/1,8).

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

Такие камеры поддерживают запись видео 8К с частотой 30 к/с или 4К с частотой 60 к/с. Селфи-камеры в аппаратах получили разрешение 10 Мп (F/2,2) с углом обзора 80°. Основой для смартфонов будет процессор Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от региона.

Их дополнят 8 ГБ оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти для Galaxy S21 и Galaxy S21+, а в Samsung Galaxy S21 Ultra предложат 12 Гб оперативной и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти.

Автономную работу устройства обеспечит аккумулятор на 4000 мАч для Galaxy S21, 4 800 мАч для Galaxy S21+ и 5 000 мАч для Galaxy S21 Ultra.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

В последнем заявлена поддержка 45-ватной зарядки, которая сможет зарядить аппарат до 50% за 30 минут. Предварительные заказы на смартфоны уже стартовали, причем компания предлагает подарки первым покупателям за оформление заказа.

Среди приятных бонусов будут беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, а также метка-трекер Galaxy SmartTag. Также названа и дата старта продаж новинок в России – с 5 февраля.

На европейском рынке Samsung Galaxy S21 обойдется от 849 евро за вариант со 128 ГБ встроенной памяти и 899 евро за вариант с 256 ГБ.

Galaxy S21 Plus обойдется в 1049 и 1099 евро за такие же конфигурации соответственно. Самый дорогой Galaxy S21 Ultra получил стоимость 1 349, 1399 и 1 529 евро за вариант с 128, 256 и 512 Гб соответственно.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 представили официально

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