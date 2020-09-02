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Компания Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

02.09.2020 15:39

Новые устройства анонсированы на виртуальном мероприятии Samsung Life Unstoppable.

Компания Samsung анонсировала еще три мобильных продукта: смартфон Galaxy A42 5G , бюджетный Galaxy Tab A7 и беспроводное зарядное устройство Trio. В среду компания провела виртуальное мероприятие Life Unstoppable, которое проходило одновременно с виртуальной выставкой электроники IFA в Берлине.

Новый телефон 5G будет частью серии Samsung Galaxy A и будет иметь четыре камеры на задней панели и 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED. Galaxy A42 5G будет запущен в конце этого года, о ценах пока ничего не известно. Поставится в черном цвете.

Компания Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

Новый Galaxy Tab A7 от Samsung будет иметь 10,4-дюймовый экран, четыре динамика Dolby Atmos и симметричную лицевую панель в металлическом корпусе. Samsung приветствует это как «развлекательное приложение со звуком и изображением на ходу», также указывая на свое новое приложение Samsung Kids, которое полно образовательного контента для детей. Планшет бывает золотого, серебристого и серого цветов.

Наконец, Wireless Charger Trio — это новая станция, которую вы можете использовать для одновременной зарядки нескольких устройств, включая телефоны , планшеты , умные часы , Galaxy Buds и многое другое. Вы можете приобрести зарядную станцию ​​в черном или белом цвете.

В среду Samsung также продемонстрировала Galaxy Z Fold 2, умный проектор под названием The Premiere, игровой монитор Odyssey G55, Galaxy Fit2, новый холодильник, а также стиральную машину и сушилку с «интеллектуальными обучающими решениями и возможностями автоматической связи».

Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Fold Z2

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