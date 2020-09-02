Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Fold Z2

Samsung не отказался от своего самого дорогого телефона, объявив во вторник о еще более высокой цене на продолжение прошлогоднего складного телефона. Новый телефон Galaxy Fold Z 2 будет стоить около 1 999 долларов. Это на 10 долларов больше, чем у и без того дорогого оригинала, и он будет доступен 18 сентября.

Но если вы думаете, что 2000 долларов — это большая сумма,все таки это относительно выгодная сделка по сравнению с «модной» моделью, которую Samsung также предложила. Спецификация Thom Browne будет стоить 3 299 долларов.

Модель Thom Browne олицетворяет «свой общий дух, чтобы обеспечить более глубокий уровень интеграции аппаратного и программного обеспечения. Геометрическая серая и фирменная многоцветная полоса дополняется узором в крупную клетку, создавая визуальную текстуру ткани на уникальном дизайне Galaxy Z Fold 2», Об этом говорится в заявлении Samsung.

Fold Z 2 был первоначально анонсирован 5 августа в рамках мероприятия Samsung «Unpacked», но компания не сообщила цены.

Новый телефон выглядит как стандартный смартфон премиум-класса с 6,2-дюймовым экраном, но в разложенном виде он вырастает до 7,6 дюйма. Это больше, чем у предыдущей версии, которая в разложенном виде выросла до 7,3 дюйма.

Samsung также внесла некоторые функциональные изменения. В исходной Fold вы могли открыть два приложения одновременно и использовать их с обеих сторон экрана. В новом телефоне у вас может быть открыто три приложения.

Дата выпуска оригинального Fold была перенесена после того, как устройства были отправлены в прессу и обнаружены, что они разваливаются. В ответ Samsung переоснастила телефон. На брифинге для прессы руководители Samsung заявили, что для последнего издания были выбраны новые материалы, поэтому в развернутом виде оно будет более прочным.

Тем, кто беспокоится о том, что делать, если экран сломается, Samsung предложит «единовременную» услугу по замене экрана за 149 долларов. Samsung заявляет, что предложит владельцам оригинального телефона Fold в обмен на 800 долларов.