Компания Realme представила светящуюся версию смартфона Realme 8 Pro

Realme выпустила новую версию своего смартфона Realme 8 Pro, которая от обычного аппарата отличается цветом и флуоресцентной областью вокруг камеры и надписью Dare to Leap.

Последние поглощают свет и светятся в темноте. Такая модификация смартфона поступит в продажу через два дня, но о стоимости информации пока нет.

Напомним, что в Realme 8 Pro установлен AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 60 Гц.

Процессор Snapdragon 720G, оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а встроенной только 128 ГБ. Основная камера имет модули на 108, 8, 2 и 2 Мп, а селфи-камера получила 32-мегапиксельный сенсор.