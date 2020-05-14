Компания Realme готовит к выпуску сразу восемь новых продуктов

Realme сразу после своего появления начала активно развивать линейку смартфонов, и сейчас у китайской компании есть аппараты во всех ценовых сегментах.

25 мая Realme проведет большую презентацию, на которой представит восемь продуктов.

На опубликованном в социальной сети постере можно увидеть смартфон, который сейчас проходит под кодовым названием Blade Runner, а также портативный аккумулятор.

Ближе к презентации станет известно про будущие новинки от Realme больше.

Стоит отметить, что Realme является самой успешной компанией за последние годы. В феврале 2020 годп производитель занял третье место по объёму поставок смартфонов.