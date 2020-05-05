Realme в Европе представила три смартфона

Realme для европейского рынка представила смартфоны Realme X50 Pro 5G, Realme 6 Pro и Realme 5i.

Смартфон Realme X50 Pro 5G стал первым аппаратом компании с 5G для Европы, и в этом регионе он будет конкурировать с Xiaomi Mi 10.

Realme X50 Pro 5G уже доступен в Китае по цене от 528 долларов, но на европейском рынке базовая версия смартфона – 8/128 ГБ стоит 600 евро.

Модификация 8/256 ГБ уже обойдется в 670 евро, а 12/256 ГБ уже можно заказать за 750 евро.

Новинка доступна для заказа, а через десять дней она появится в магазинах. Напомним, в X50 Pro 5G установлен 6,44-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц.

В основе аппарате лежит самый мощный мобильный процессор Snapdragon 865, а на тыльной стороне расположено четыре камеры с основным 64 Мп датчиком.

Realme 6 Pro доступен за 350 евро. В этом смартфоне установили процессор Snapdragon 720G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Батарея в европейской версии Realme 6 Pro на 4300 мАч. Экран в аппарате 6,6-дюймовый с частотой обновления 90 Гц и отверстием под двойную фронтальную камеру с модулем на 16 Мп.

На задней панели установили четверную камеру с 64 Мп датчиком.

Самым доступным аппаратом из всех представленных считается Realme 5i. Его можно купить за 160 евро, причем в этом смартфоне установлен 6,52-дюймовый экран, батарея на 5000 мАч, процессор Snapdragon 665 и памяти 4/64 ГБ. Основная камера в Realme 5i на 12 Мп, а фронтальная на 8 Мп.