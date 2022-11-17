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Компания Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Это будет новый суббренд в семействе Snapdragon.

Компания Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров, получивший название Oryon. Первый процессор этого бренда выйдет в следующем году и он будет использоваться в компьютерах с Windows и смартфонах.

Подробности о проекте не раскрывают, а о создании нового бренда компания объявила на саммите Snapdragon Summit.

Представители компании заявили, что новый бренд должен обеспечить «новый уровень производительности».

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