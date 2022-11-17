Это будет новый суббренд в семействе Snapdragon.

Компания Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров, получивший название Oryon. Первый процессор этого бренда выйдет в следующем году и он будет использоваться в компьютерах с Windows и смартфонах.

Подробности о проекте не раскрывают, а о создании нового бренда компания объявила на саммите Snapdragon Summit.

Представители компании заявили, что новый бренд должен обеспечить «новый уровень производительности».