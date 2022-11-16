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Qualcomm для флагманских смартфонов представила процессор Snapdragon 8 Gen 2

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Qualcomm представила свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, и первым аппаратом с этим чипом станет смартфон от компании Nubia.

Snapdragon 8 Gen 2 выпускается по 4-нанометровому техпроцессу. Заявлено, что прирост производительности в Snapdragon 8 Gen 2 на 35% выше чем в Snapdragon 8 Gen 1.

В основе чипа лежит архитектура 1 + 2 + 2 + 3 с одним суперядром Cortex X3. Его дополнили парой Cortex A715 и Cortex A710, а для сбережения энергии применили Cortex A510. Энергоэффективность процессора выросла на 40% в сравнении с прошлым поколением.

Nubia Red Magic 8 Pro станет первым смартфоном в мире с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2. В аппарате будет также использоваться память LPDDR5X и UFS 4.0, за графику в смартфоне будет отвечать ядро Andreno 740 с поддержкой Unreal Engine 5 Metahuman и API Vulkan 1.3.

Snapdragon 8 Gen 2 будут также устанавливать в устройства компаний Xiaomi, OPPO, vivo, iQOO, OnePlus, ZTE, Nubia, Red Magic, Moto и других производителей.

Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2
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