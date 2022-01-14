Представленная в этом месяце флагманская видеокарта была отправлена в производство, при этом в самой компании о сроках выхода новинки на рынок не сообщала.

Источники сообщали, что в продажу GeForce RTX 3090 должна была поступить в конце января, но судя по последним данным, этого не случится.

Как выяснилось, компания Nvidia приостановила производство видеокарт GeForce RTX 3090 якобы из-за возникших проблем.

По некоторым данным, были обнаружены аппаратные и программные проблемы. Задержу выпуска видеокарты уже подтвердили, но никаких подробностей не сообщают.