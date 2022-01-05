NVIDIA официально представила флагманскую видеократу RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti от NVIDIA способна продемонстрировать максимальную производительность чипа GA102.

NVIDIA сегодня представила свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, которая внешне не отличается от RTX 3090, но в отличие от нее имеет улучшенную память и более высокую производительность.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti получила 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с.

За счет прироста производительности для новинки потребуется блок питания мощностью 1000 Вт, так как ее теплопакет достигает 450 Вт, при этом RTX 3090 может работать на блоке питания с максимальной мощностью 750 Вт.

Тестов GeForce RTX 3090 Ti пока нет, но в компании заявляют, что производительность видеокарты в операциях одинарной точности составляет 40 Тфлопс, в трассировке лучей показатель вырастает до 78 Тфлопс, а в задачах искусственного интеллекта до 320 Тфлопс.

Предположительно стоимость GeForce RTX 3090 Ti будет выше 2 тыс. долларов.

Сроки старта продаж новой видеокарты пока не раскрыли, но в компании пообещали, что до конца месяца раскроют больше данных про флагманский графический ускоритель.