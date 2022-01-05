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NVIDIA официально представила флагманскую видеократу RTX 3090 Ti

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GeForce RTX 3090 Ti от NVIDIA способна продемонстрировать максимальную производительность чипа GA102.

NVIDIA сегодня представила свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, которая внешне не отличается от RTX 3090, но в отличие от нее имеет улучшенную память и более высокую производительность.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti получила 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с.

За счет прироста производительности для новинки потребуется блок питания мощностью 1000 Вт, так как ее теплопакет достигает 450 Вт, при этом RTX 3090 может работать на блоке питания с максимальной мощностью 750 Вт.

Тестов GeForce RTX 3090 Ti пока нет, но в компании заявляют, что производительность видеокарты в операциях одинарной точности составляет 40 Тфлопс, в трассировке лучей показатель вырастает до 78 Тфлопс, а в задачах искусственного интеллекта до 320 Тфлопс.

Предположительно стоимость GeForce RTX 3090 Ti будет выше 2 тыс. долларов.

Сроки старта продаж новой видеокарты пока не раскрыли, но в компании пообещали, что до конца месяца раскроют больше данных про флагманский графический ускоритель.

GeForce RTX 3090 Ti Nvidia NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
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