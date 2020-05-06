Компания Microsoft представила ноутбуки Surface Book 3

Microsoft помимо недорого планшета Surface Go 2 представила Surface Book 3. Это устройство рассчитано на работу с тяжелыми приложениями, причем вдали от офиса.

Новинка осталась в прежнем дизайне, но очень сильно изменилась под «капотом». Surface Book 3 будет предлагаться с 13,5 и 15-дюймовыми экранами.

В первом варианте разрешение матрицы составит 3000х2000 пикселей, а в версии с 15-дюймовым дисплеем разрешение составляет 3240х2160 пикселей.

В младшей версии будут доступны процессоры Intel Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7, а для старшего аппарата предусмотрен только Core i7.

Оперативной памяти в Surface Book 3 может быть до 32 ГБ LPDDR4X, а твердотельный накопитель можно выбрать на 1 или 2 ТБ.

По заявлению Microsoft, новый планшет на 50% производительнее чем прошлое поколение. Помимо производительности выросла и автономная работа. Так, в старшей версии она составляет до 15,5 часа, а в младшей до 17,5 часа.

Для Surface Book 3 с 13-дюмовым экраном стали доступны дискретные видеократы Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q и GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, для старшей версии можно заказать Quadro RTX 3000 Max-Q.

В новинке добавили разъем USB 3.1 Gen 2 Type-C, два USB-A, слот для карт памяти, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 3,5 мм разъем для наушников и фирменный коннектор Surface.

Microsoft Surface Book 3 поступит в продажу с 21 мая по цене от 1600 долларов за версию с 13,5-дюймовым дисплеем и от 2300 долларов за 15-дюймвую модификацию.