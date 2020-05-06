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Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

06.05.2020 20:56

Microsoft сегодня представила недорогой планшет Surface Go 2, стоимость которого в базовой версии составит 400 долларов, но будет предложен и вариант за 880 долларов.
Surface Go 2 создан на процессорах Intel Pentium 4415Y, Pentium 4425Y и Core m3-8100Y,.

Базовая версия оснащена чипом 4415Y, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. В более дорогих конфигурациях будет до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, а в топовых еще есть поддержка LTE.

В новинке установили 10,5-дюймовый экран с разрешением 1920х1280 пикселей.

В предыдущей версии был 10-дюймовый экран. Несмотря на увеличение дисплея новинка полностью совместима с аксессуарами оригинального Surface Go.

Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

Помимо увеличения размера дисплея в новом планшете выросло и время работы на одном заряде.

Заявлено, что аппарат теперь без питания от сети проработает до 10 часов. В Surface Go 2 есть порт USB-C, слот для карт памяти и фирменный коннектор Surface.

Surface Go 2 можно будет купить в США, Канаде, Японии и Европе.

Базовая версия планшета оценивается в 400 долларов, а вот за топовую конфигурацию придется заплатить 880 долларов.

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