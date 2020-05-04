Компания Meizu раскрыла новые особенности смартфона Meizu 17

Meizu готовится к презентации своего нового флагманского смартфона Meizu 17 и постепенно раскрывает про него информацию.

В этот раз китайский производитель подтвердил ранние слухи про горизонтальный линейный двигатель mEngine 3.0.

Этот вибромотор должен дать новый уровень обратной тактильной связи при использовании аппарата.

Также была подтверждена информация про NFC в Meizu 17. Одновременно с флагманским смартфоном будут представлены беспроводные наушники Meizu HD60 с активной системой шумоподавления, причем наушники будут относиться к премиальному сегменту.

Презентация смартфона и наушников запланирована на 8 мая. Возможно в этот день представители Meizu покажут и другие продукты компании.