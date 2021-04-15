Компания Meizu начала продавать iPhone в своих магазинах

Китайская компания официально сообщила, что займется продажей американских смартфонов в собственных магазинах.

Об этом производитель объявил, опубликовав изображение в Сети. Также в компании отметили, что будут продавать такие же в плане сохранности пользовательских данных iPhone, как и в серии Meizu 18.

Они стали доступны для покупки в официальных магазинах Meizu Mall.

Между тем ранее Meizu организовала акцию в рамках которой предлагается обменять смартфон iPhone на Meizu 18 с доплатой.

Компания предлагает хорошие скидки на Meizu 18 и Meizu 18 Pro при сдаче iPhone.