Компания Meizu начала продавать iPhone в своих магазинах

Компания Meizu начала продавать iPhone в своих магазинах15.04.2021 21:01
Китайская компания официально сообщила, что займется продажей американских смартфонов в собственных магазинах.
Об этом производитель объявил, опубликовав изображение в Сети. Также в компании отметили, что будут продавать такие же в плане сохранности пользовательских данных iPhone, как и в серии Meizu 18.
Они стали доступны для покупки в официальных магазинах Meizu Mall.
Между тем ранее Meizu организовала акцию в рамках которой предлагается обменять смартфон iPhone на Meizu 18 с доплатой.
Компания предлагает хорошие скидки на Meizu 18 и Meizu 18 Pro при сдаче iPhone.
Половина пользователей Meizu 18 оказались бывшими владельцами iPhone
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