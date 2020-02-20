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Компания LG представила сразу три новых смартфона K Series 2020

20.02.2020 22:54

LG сегодня представила бюджетный смартфон на устаревшем процессоре, а позже еще рассекретила три модели K Series 2020.
В частности, были представлены модели K61, K51S и K41S. Их продажи начнутся только во втором квартале, и эти смартфоны получили NFC, порт USB Type-C и защиту корпуса по стандарту MIL-STD 810G.

LG K61, K51S и K41S получили дисплей диагональю 6,5-дюйма, но разного разрешения. Так, в старшей версии используется FHD+, а в остальных — HD+.


LG K61 оснащен процессором с частотой 2,3 ГГц. Модель чипа не раскрывается, но известно, что оперативной памяти в смартфоне установлено 4 ГБ.

Постоянной памяти в аппарате может быть 64 или 128 ГБ. На тыльной стороне смартфона установлено четыре камеры с основным 48 Мп датчиком. Фронтальный фотомодуль в устройстве на 16 Мп.

В K51S уже установлено 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Процессор в смартфоне работает на частоте 2,3 ГГц. В этом устройстве также установлена четверная камера, но основной датчик уже на 32 Мп.

Самый младший аппарат в представленной серии, уже оснащен другим процессором, частота которого 2,0 ГГц.

Его дополняет 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Основная камера K41S получила 13 Мп сенсор, а фронтальная камера в модели на 8 Мп.
Цены на смартфоны пока не озвучены.

 

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