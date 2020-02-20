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LG представила бюджетный смартфон W10 Alpha за 140 долларов

20.02.2020 16:33

LG уже давно не может создавать конкурентоспособные смартфоны, а мобильное подразделение корейского производителя давно демонстрирует убытки.
Но несмотря на все это компания продолжает разрабатывать смартфоны и очередной новинкой стал LG W10 Alpha на процессорное SC9863A, а это восьмиядерная платформа, выпущенная в 2018 году. Она создана по технологическому процессу 28 нм, а в ее основе лежат ядра Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.

В целом это достаточно слабый процессор, который к тому же нельзя назвать энергоэффективным.

Представленный смартфон получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти формата microSD.

Экран в LG W10 Alpha диагональю 5,71-дюйма с HD+ разрешением.

В верхней части дисплея есть каплевидный вырез под фронтальную камеру. На тыльной стороне расположена одинарная 8 Мп камера. В смартфоне нет сканера отпечатка пальца и NFC.

Размеры устройства 147,3х71х8,9 мм, вес — 170 г. Встроенный аккумулятор имеет емкость 3450 мАч.

Особенностью смартфона стала поддержка режима Dual VoLTE. В остальном это обычный бюджетный смартфон, но с ценником 140 долларов (9 тыс. рублей).

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