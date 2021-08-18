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Компания HMD Global начала продажи в РФ нового телефона Nokia 6310

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Возрожденная версия культового смартфона Nokia 6310 была представлена в прошлом месяце.

Оригинальная модель телефона была выпущена еще в 2001 году, а теперь новая версия вышла на российский рынок, где доступна для покупки в зеленом или черном цвете по цене 4 490 рублей.

Телефон имеет 2,8-дюймовый экран и специальный режим для людей со слабым зрением или слухом. Камера в модели имеет разрешение 0,3 Мп, есть вспышка-фонарик.

Процессор установлен Unisoc 6531F, и он дополнен 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 1150 мА·ч.

Среди прочего стоит отметить поддержку двух сим-карт, Bluetooth 5.0, аудиоразъём 3,5 мм и FM-радио.

Nokia 6310 возвращается в элегантном новом корпусе за 60 евро

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